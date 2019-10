ಪಾಕ್‌ ‘ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದ’ ಸುಖೋಯ್‌ ಗಗನದಲ್ಲಿ

ಹಿಂಡನ್: ಬಾಲಾಕೋಟ್‌ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಖೋಯ್–30ಎಂಕೆಐ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವು ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ವಾಯುಪಡೆಯ 87ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು ಎಂದು ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿತ ಮೂರು ಮಿರಾಜ್–2000 ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು, ಎರಡು ಸುಖೋಯ್–30 ಎಂಕೆಐ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ದೆಹಲಿ ಸಮೀಪದ ಹಿಂಡನ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದವು. ಫೆಬ್ರುವರಿ 27ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದೇ ಸುಖೋಯ್ ವಿಮಾನ ನೀಲಾಗಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮುಖಭಂಗ ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

