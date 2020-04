ಕೇರಳ: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸಾವು

ಮಲಾಪ್ಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಗುವಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಜಿಕೋಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಗುರುವಾರ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಗು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

A 4 month old child from Malappuram who had tested positive for #COVID19 yesterday, lost her life today morning at Kozhikode medical college.The child was undergoing treatment for heart related problems for past 3 months& had pneumonia: Malappuram District Medical Officer #Kerala

