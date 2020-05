ಇಂದೋರ್‌: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ 93 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟ ವಿಮಾನ ಮುಂಬೈ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.04 ಕ್ಕೆ ಇಂದೋರ್‌ಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಇಂದೋರ್‌ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆರ್ಯಮಾ ಸನ್ಯಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವು 93 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕರೆತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Madhya Pradesh: An Air India special flight brings back 93 Indians to Indore from UK's London. #VandeBharatMission pic.twitter.com/V9nLkIz770

