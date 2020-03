ಕೋವಿಡ್-19: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 11

ನವದೆಹಲಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನಿಂದ 54ರ ಹರೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 11ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 545 ಆಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮದುರೈನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇವರು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

A #COVID19 positive patient who was admitted at Rajaji Hospital in Madurai, Tamil Nadu has passed away.He had medical history of prolonged illness with steroid-dependent COPD, uncontrolled diabetes with hypertension: Dr C Vijayabaskar, State Minister for Health and Family Welfare pic.twitter.com/K14MPLRNs1

— ANI (@ANI) March 24, 2020