ಕೋವಿಡ್‌–19: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳು 43ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆಗ್ನೇಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಥ 12 ವಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 43 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ವರೆಗೂ ದೆಹಲಿಯ 33 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 10 ವಲಯಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ದಿಗ್ಬಂಧಿತ ವಲಯವೆಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿ ನಿಗದಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ವೈರಸ್‌ ಸೊಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

'ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ವರೆಗೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,154 ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸೋಂಕಿನಿಂದ 24 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

There are 43 containment zones in Delhi today. If there are 3 or more positive cases in an area then we are declaring it a hotspot. 180 random samples were collected from Dilshad Garden yesterday. Rapid testing kits are awaited: Delhi Health Minister Satyendra Jain pic.twitter.com/CBP4xKYhuq

— ANI (@ANI) April 13, 2020