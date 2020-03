ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ 4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ 17ರಿಂದ 21ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಳವು ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.

Union Minister Prakash Javadekar: The Union Cabinet has approved four per cent hike in dearness allowance (DA) for central government employees. pic.twitter.com/C6c8uHi5MD