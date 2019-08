ನಮ್ಮ ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರದಂತವರು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ:ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್

ನವದೆಹಲಿ: ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯ ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಗದೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬುಧವಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Defence Minister Rajnath Singh meets former Army officers at Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) in Delhi. pic.twitter.com/KiEwtUGYTi

— ANI (@ANI) August 8, 2019