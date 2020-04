ದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 27,000 ಪಿಪಿಇ ( ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್) ಕಿಟ್‌‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Central government had said that they are giving us 27,000 PPE kits. We did not get it yesterday, maybe we will receive it in a day or two: Delhi Health Minister Satyendar Jain #Coronavirus pic.twitter.com/At8Nbbyk1v

ಒಟ್ಟು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 70ಜನರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಇವರನ್ನೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು. ತಬ್ಲಿಗಿ ಜಮಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಹಲವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದವರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

We have not been able to trace the contact of 70 people, out of the total number of positive cases found in Delhi. Many of them were found to be positive only yesterday, so we will find it out by this evening: Delhi Health Minister Satyendar Jain #Coronavirus pic.twitter.com/xEkx57Fyzi

