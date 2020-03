ಇದೇ 26ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 55 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಇದೇ 26ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮುಂದೂಡಿದಿದೆ.

Election Commission defers Rajya Sabha election scheduled for March 26 in view of coronavirus outbreak: Official sources

— Press Trust of India (@PTI_News) March 24, 2020