2019ರ ಲೋಕಸಭೆ ಜತೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬಹುದು: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಬಹುಶ 2019ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬಹುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಮೆಹಬೂಬ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಾನು ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಬೇಗ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದಿರಿ? ನಿಮಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್‌ ಅವರನ್ನು ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದರೂ ಎಂಬುದನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಜನರ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

Elections were supposed to be held in May 2019 here. Modi ji says if elections are held together it'll save expenses. I ask KCR why did he pre-pone elections? Are you not confident of your victory in May? If not then you can't form a govt in Nov-Dec either: Amit Shah in Telangana pic.twitter.com/nCXoQ2iYo5

— ANI (@ANI) September 15, 2018