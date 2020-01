ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ನಿಯೋಗ: ಕೇಂದ್ರದ ಆಯೋಜನೆ

ಶ್ರೀನಗರ: ಅಮೆರಿಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 16 ಮಂದಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ನಿಯೋಗವೊಂದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭೇಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಕಾಲ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ, ಗಯಾನ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ನೈಗರ್‌, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ನಾರ್ವೆ, ಮೊರಕ್ಕೊ, ಮಾಲ್ಡೀವಸ್‌, ಫಿಜಿ, ಟೊಗೊ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪೇರುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಈ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.

16 ಮಂದಿಯ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಯಾವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ‘ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ’ ಪ್ರವಾಸದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿಯೋಗವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಿತ್ತು.

Govt sources: The Group was free to interact with people subject to security considerations. In any case, no Ambassador had specifically asked to meet anyone who was detained. It was therefore decided that a Group of EU Ambassadors will undertake a trip to J &K at a later date.

