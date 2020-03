ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿ 14ರಂದು ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಪಡೆಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಾಂಬರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾದ ಇಬ್ಬರು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎನ್‌ಐಎ) ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬಾಂಬರ್ ಅದಿಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಧಾರ್, ಶಕೀರ್ ಮಾರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೈಷ್ ಇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿರಿಯ ಕಮಾಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ತಾರೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಶಾ (50) ಮತ್ತು ಆತನ ಪುತ್ರಿ 23ರ ಹರೆಯದ ಇನ್ಶಾ ಜಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಎನ್‌ಐಎ ಹೇಳಿದೆ.

ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಉಗ್ರರು ಶಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಎನ್‌ಐಎ ಹೇಳಿದೆ. ಜೈಷ್ ಇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

National Investigation Agency: NIA has arrested 2 more accused Tariq & Insha. During interrogation accused Tariq disclosed that his house at Hakripora, Pulwama was used by terrorists for shelter & planning of the attack on CRPF convoy in Pulwama. Further investigation underway. pic.twitter.com/VnXx0tchv1