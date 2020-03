ಕೇರಳದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಐವರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಪತ್ತೆ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂವರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ (ಕೋವಿಡ್-19) ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕೇರಳದಲ್ಲೀಗ ಮತ್ತೆ ಐದು ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 39ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ಕೆ.ಕೆ. ಶೈಲಜಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಥನಾಮ್‌ತಿಟ್ಟುವಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಫೆಬ್ರುವರಿ 29ರಂದು ಇಟಲಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವರ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳಿಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಪಥನಾಮ್‌ತಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದವರು ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಟಲಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿರುವುದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Kerala Health Minister KK Shailaja: 5 more #Coronavirus cases have been reported in Pathanamthitta. We are tracing their contact history. They are under medical treatment. People coming from other countries should show responsibility&get a medical checkup done as they reach India pic.twitter.com/sigTOXcwuU