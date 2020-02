ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೀವಿ: ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫೆಬ್ರುವರಿ 24 ಮತ್ತು 25ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ನಮ್ಮ ಆದರಣೀಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಭಾರತ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಮಾನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Extremely delighted that @POTUS @realDonaldTrump and @FLOTUS will visit India on 24th and 25th February. India will accord a memorable welcome to our esteemed guests.



This visit is a very special one and it will go a long way in further cementing India-USA friendship.