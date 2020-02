ನವದೆಹಲಿ: ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶನಿವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ‘ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಸಂತಸದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ‘ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೋಧರು’ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ, ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಖಂಡಿತಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

As the CBSE Class X and XII exams commence today, best wishes to all young Exam Warriors, their parents and teachers. I urge my young friends to appear for the exams in a happy and stress-free manner. Months of hardwork and preparation will surely lead to great things!