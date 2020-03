ನಿರ್ಭಯಾ ಪ್ರಕರಣ: ಮಾರ್ಚ್‌ 20ಕ್ಕೆ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ

ನವದೆಹಲಿ: ‘ನಿರ್ಭಯಾ’ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 20ರಂದು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗುರುವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ 20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಪಟಿಯಾಲ ಹೌಸ್ ಕೋರ್ಟ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Nirbhaya Case: Delhi Court issues a fresh death warrant against the four convicts. They are to be hanged at 5.30 am on March 20, 2020 pic.twitter.com/MAOx5rVVGw