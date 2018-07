‘ಸರ್ಜಿಕಲ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌’ಗೆ ‘ಜುಮ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌‘ ಎಂದು ಅಪಮಾನಿಸದಿರಿ: ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ‘ಸರ್ಜಿಕಲ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌‘(ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಾಳಿ)ಅನ್ನು ‘ಜುಮ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌’(ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ) ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಸಂಸತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ‘ಜುಮ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌’ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಅನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11ರವರೆಗೆ ನಡೆದ 12 ತಾಸುಗಳ ಸುಧೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟೀಕೆಗೂ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.

ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ‘ಜುಮ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌‘(ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ) ಈ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದರು. ’ಜುಮ್ಲಾ’ ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿ ಪದ.

‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತರಬಾರದು’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೋದಿ, ‘ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಸಲ್ಲದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

‘ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ರತಿ ಯೋಧರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನಾ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಹೆಮ್ಮೆಪಡಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಸೇನಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗುವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದೇ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮನಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೋದಿ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

‘ನೀವು ‘ಸರ್ಜಿಕಲ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್’ಅನ್ನು ‘ಜುಮ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಯಸುವಷ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹದು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಯೋಧರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾಪಡೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನಿಸುವುದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮೋದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

‘ಜುಮ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌’ಗೆ ರಾಹುಲ್‌ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಟಿಡಿಪಿಯ ಜಯದೇವ ಗಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ, ‘ಶ್ರೀ.ಗಲ್ಲಾ (ಜಯದೇವ ಗಲ್ಲಾ) ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನೋವು, ಆತಂಕವನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲೆ. ನೀವು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯುಧದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು. ಆ ಆಯುಧದ ಹೆಸರು ‘ಜುಮ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್’. ಜುಮ್ಲಾ ಸ್ಟೈಕ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ- ಮೊದಲು ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಸಡಗರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಕ್, ಇದೆಲ್ಲದರ ನಂತರ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯ ಭಾಷಣವಿರುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರು, ಯುವ ಜನತೆ, ದಲಿತ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಗೆದ್ದ ಮೋದಿ

325 ಮತ ಪಡೆದ ಎನ್‌ಡಿಎ 199 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

#WATCH PM Modi says, "You called the surgical strike a Jumla Strike. You can abuse me as much as you want but stop insulting the Jawans of India. I will not tolerate this insult to our forces." pic.twitter.com/qQ3rP9Xui5

— ANI (@ANI) July 20, 2018