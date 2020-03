ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರದ ವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Update: No New #COVID19 Case in #Delhi in last 24 hours.#IndiaFightsCorona #StayAtHomeSaveLives

— Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) March 24, 2020