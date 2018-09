ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ತಗ್ಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 30 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಮುನಾ ಬಜಾರ್‌ ಪ್ರದೇಶದ ಹುನುಮಾನ್‌ ಮಂದಿರ ಬಳಿ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದು, ಬಸ್‌ವೊಂದು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ 30 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ಜಾಮ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಉದ್ದ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

#Visuals of passengers being rescued from a bus that got stuck in waterlogged Ring road near Hanuman Mandir in Yamuna Bazar area, following heavy rainfall in parts of Delhi. All 30 passengers have been rescued safely. pic.twitter.com/ZnLPXc0wp1 — ANI (@ANI) September 1, 2018

ಐಟಿಒ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಮ್‌ ಆಗಿದೆ.

Heavy rainfall lashes parts of Delhi; #visuals of waterlogged streets from ITO pic.twitter.com/swPVSWj2sv — ANI (@ANI) September 1, 2018

Delhi: Traffic jam near ITO in Delhi due to waterlogging caused by heavy rainfall in parts of the city pic.twitter.com/GUwSc0XcIt — ANI (@ANI) September 1, 2018

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ದೆಹಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ, ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್‌ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜೈನ ಮಂದಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Traffic Alert Water logging on Ring road behind Red Fort. pic.twitter.com/iciLl9RgnF — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 1, 2018

Traffic Alert

Water logging at SDM office Geeta colony. pic.twitter.com/h5z9Y8jV9u — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 1, 2018

Traffic Alert Water logging at Jain mandir chandni chowk pic.twitter.com/iBdCrX6Ihi — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 1, 2018

Traffic Alert Water logging at Teliwada Qutub chowk. pic.twitter.com/TUmlxJjTGa — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 1, 2018

Traffic Alert

Water logging at Azad market chowk. pic.twitter.com/yIBABUrB2j — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 1, 2018

Traffic Alert

Water logging at Monkey's bridge ring road by pass pic.twitter.com/Q9WkHCEtr7 — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 1, 2018

Traffic Alert

Water logging at Murga Mandi roundabout NH-9 pic.twitter.com/SlUBVwgOpa — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 1, 2018

Traffic Alert Water logging under Modi Mill flyover. pic.twitter.com/ri0fQ0OAVr — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 1, 2018

Traffic Alert Water logging at RTR towards airport. pic.twitter.com/UGuStU7LAl — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 1, 2018

Traffic Alert Traffic is affected at Chatta Rail & Hanuman Mandir near ISBT due to water logging. pic.twitter.com/bWTrmFvLcK — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 1, 2018

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಸೆಕ್ರೇಟರಿಯೇಟ್‌ ಪ್ರದೇಶದ ರೈಲು ಭವನದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

Delhi: Streets near Rail Bhavan waterlogged following heavy rainfall in parts of the national capital; #visuals from Central Secretariat area pic.twitter.com/fI1uGRFRZx — ANI (@ANI) September 1, 2018

ಮಂಡಿ ಹೌಸ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.

Heavy rain lashes parts of Delhi; #visuals from Mandi House area pic.twitter.com/gLt5yjzTPg — ANI (@ANI) September 1, 2018

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೇ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

Delhi: Heavy rainfall in parts of the national capital causes waterlogging on the streets; #visuals from Laxmi Nagar area pic.twitter.com/DVU9mEKBzb — ANI (@ANI) September 1, 2018

ಆರ್‌ಕೆ ಪುರಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ದೃಶ್ಯ.