ಪಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ: ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಂಧನ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಮುಂಬೈ: ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅರೋರಾ ಅವರ ಬಂಧನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮುಂಬೈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

₹4,355 ಕೋಟಿ ಹಗರಣದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ದಳ ಕಳೆದ ವಾರ ಅರೋರಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರೋರಾ ಅವರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಬಂಧನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮೆಟ್ರೊಪೊಲಿಟನ್ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಸ್. ಜಿ.ಶೇಖ್ ಅದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದ 5ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅರೋರಾ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ದಳವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾಯ್ ಥಾಮಸ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾರ್ಯಮ್ ಸಿಂಗ್, ಎಚ್‌ಡಿಐಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ವಧವನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾರಂಗ್ ವಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.

ರಾಕೇಶ್ ವಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗ್ ವಧವನ್ ಅವರು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಬಂಧನ ಅವಧಿಯವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂಬೈ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪಿಎಂಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಬೈಯ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. Black Diwali, Save Us ಮತ್ತು ಮುಗ್ದ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PMC account holders protest in Mumbai about the bank fraud, they want the govt to take over the bank and release their money. Account holders speaking to media say they have no cash because they believed in the PM to go digital, now they have credit cards that are useless. pic.twitter.com/YG4bddb4UL

— Smita Prakash (@smitaprakash) October 22, 2019