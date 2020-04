ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚಿದಂಬರಂರಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲಿ: ಜಾವಡೇಕರ್

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ₹ 65,000 ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂಬ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿರುವ ಜಾವಡೇಕರ್, ‘ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬೇರೆ, ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಬೇರೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಚಿದಂಬರಂ ಅವರಂಥವರಿಂದ ಟ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಜಾವಡೇಕರ್ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

I was taken aback by Rahul Gandhi's comment that Modi govt has waived off Rs 65,000 Cr.Not a single penny has been waived off. Writing off isn't waiving off.Rahul Gandhi must take tuition from Chidambaram to understand difference b/w writing off&waiving off: Union Min P Javadekar pic.twitter.com/s8UOVFOV4T

