20000 ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿ ನವೀಕರಿಸಿ ಐಸೋಲೇಷನ್, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದತೆ

ನವದೆಹಲಿ: ತಬ್ಲಿಗಿ ಜಮಾತ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 1800 ಮಂದಿಯನ್ನು 9 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ -19 ರೋಗ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಾದ ವರ್ಧನೆ ದೇಶದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲವ್ ಅಗರವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಗರವಾಲ್, 20000 ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ 3.2 ಲಕ್ಷ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 5000 ಬೋಗಿಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್, ಔಷಧಿ, ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳ ಸಾಗಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ.

Railways is preparing to set up 3.2 lakh isolation&quarantine beds by modifying 20000 coaches. Modification of 5000 coaches has begun. Lifeline flights have been started to transport essential commodities like testing kits, medicines & masks: Lav Aggrawal, Union Health Ministry pic.twitter.com/8vW6c8UJIe — ANI (@ANI) April 1, 2020

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1637 ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 386 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. 38 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. 132 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಬ್ಲಿಗಿ ಜಮಾತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.



#WATCH live: Ministry of Health and Family Welfare briefs the media on #Coronavirus, in Delhi (1st April) https://t.co/ODUgVFQizR — ANI (@ANI) April 1, 2020

ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು technicalquery.covid19@gov.in ಎಂಬ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಮ್ಸ್‌ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರು ಈ ಇಮೇಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲವ್ ಅಗರವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

The States are arranging food and shelter for the migrant workers; 21,486 relief camps have been set up where 6,75,133 persons have been given shelter: Punya Salila Srivastava, Joint Secy, Home Ministry pic.twitter.com/9pHPBHsz4K — ANI (@ANI) April 1, 2020

ರಾಜ್ಯಗಳು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿವೆ. 21, 486 ನಿರಾಶ್ರಿತ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ 6,75,133 ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುಣ್ಯ ಸಾಲಿನಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

We have conducted 47,951 tests till date. There are 126 labs in ICMR network, number of private labs that have been approved are 51: R Ganga Ketkar, Indian Council of Medical Research (ICMR) #Coronavirus pic.twitter.com/OA4nZBQEIo — ANI (@ANI) April 1, 2020

ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 47,951 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಐಸಿಎಂಆರ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 126 ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿವೆ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ 51 ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಐಸಿಎಂಆರ್‌ನ ಆರ್. ಗಂಗಾ ಕೇಟ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.