ಚರ್ಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ: ಬಿಷಪ್‌ ಫ್ರಾಂಕೊ

ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ರೈಸ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಲಂಧರ್‌ನ ರೋಮನ್‌ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್‌ ಬಿಷಪ್‌ ಫ್ರಾಂಕೊ ಮುಲ್ಲಕಲ್ ಚರ್ಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಫಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕೊಕ್ಕಂಡ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಮುಂದೆ ಇದೇ 19ರಂದು ಹಾಜರಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಫ್ರಾಂಕೋ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#Kerala Nun rape case against Jalandhar Bishop Franco Mulakkal has been brought to the notice of the Vatican. The church representative from India is in Vatican to discuss the issue & is expecting intervention in the coming days: Sources pic.twitter.com/fadaY3K8yY

— ANI (@ANI) September 15, 2018