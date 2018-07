ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್ ಮೇಲಿನ 12% ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಎಸ್‍ಟಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನ್ ಅನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

No #GST on #sanitarynapkins now. #GSTCouncilMeet approved the demand of #Maharashtra IN today's 28th council meeting, informed Finance Minister Shri @SMungantiwar. After the meeting he speaks with #MahaInfoCentre in New Delhi. @MahaDGIPR pic.twitter.com/8UxmB1ae5P

— MAHA INFO CENTRE (@micnewdelhi) July 21, 2018