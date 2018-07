ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದೊಂದಿಗೆ 'ಮನವಿ ಚೌಕಾಶಿ' ಮಾಡಿಲ್ಲ: ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ

ನವದೆಹಲಿ: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಮನವಿ ಚೌಕಾಶಿ' ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಮನವಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಡಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಓದಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮನವಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಲ್ಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Media reports quote an ED official stating that I am attempting a plea bargain. Would respectfully suggest that the official read the ED charge sheet first. I would invite the ED to advance the same plea bargain theory in Court in front of whom I have placed my assets.

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) June 30, 2018