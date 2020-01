ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ನಮ್ಮಿಂದಾಗಲ್ಲ: ಬಿಜೆಪಿ ಟ್ವೀಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ (ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌) ಯಿಂದ ₹1,870 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಅಮಿತ್ ಶಾ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ₹1200 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ಜತೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ₹1870 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 2ನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ₹669 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

Reports from State govt officials tells that only ₹669 Cr of addl funds are released in 2nd installment as opposed to the claim of ₹ 1870 Cr by @BJP4Karnataka leaders.

At a time when manufacturing industries are closing, BJP's fake news factory is running at full potential!! https://t.co/AG7Ly7aayM

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) January 7, 2020