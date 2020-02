ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. iQOO 3 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಸೋಮವಾರ 'ಎಕ್ಸ್‌50 ಪ್ರೋ 5ಜಿ' ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'iQOO 3' 5ಜಿ ಫೋನ್‌ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹36,990 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. 6.44 ಇಂಚು ಫುಲ್‌ ಎಚ್‌ಡಿ ಸೂಪರ್‌ ಅಮೋಲೆಡ್‌ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೋಲಾರ್‌ ವ್ಯೂ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವೋಲ್ಕೆನೊ ಆರೆಂಜ್‌, ಕ್ವಾಂಟಮ್‌ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಮತ್ತು ಟೊರ್ನಾಡೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ ಸಿಗಲಿದೆ. 8ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ + 128ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಬೆಲೆ ₹36,990) ಮತ್ತು 12ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ + 256 ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (₹39,990) ಹೊಂದಿರುವ 4ಜಿ ಫೋನ್‌ ಹಾಗೂ 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 12ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌ + 256ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ (ಬೆಲೆ ₹44,990) ಒಂದು ಮಾದರಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಸಿಮ್‌, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ 10 ಆಧಾರಿತ iQOO UI 1.0 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ವಾಲ್‌ಕಾಮ್‌ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ 865 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ + ಅಡ್ರೆನೊ 650 ಜಿಪಿಯು ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ಲೌಡ್‌ ಆಧಾರಿತ ಗೇಮಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

