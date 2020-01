ಸೆಲ್ಫಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್‌ ಎಂದೇ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಚೀನಾ ಮೂಲದ 'ಒಪ್ಪೊ' ಗುರುವಾರ ಎಫ್‌15 ಮಾದರಿಯ ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ವೇಗ, ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸತನ್ನು ಬಯಸುವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ ಸರಣೆಯ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ರೂಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪೊ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. 7.9 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು 172 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುವ 'ಎಫ್‌15'; ಲೈಟ್ನಿಂಗ್‌ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಮತ್ತು ಯುನಿಕಾರ್ನ್‌ ವೈಟ್‌ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

0.32 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್‌ ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಒಒಸಿ ಫ್ಲಾಷ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌ 3.0 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ 4000 ಎಂಎಎಚ್‌ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

Freedom, fun or flair, #FlauntItYourWay like @TheAaryanKartik and watch heads turn wherever you go with the all-new #OPPOF15 and its stellar 48MP AI Quad Camera, 7.9mm Sleek Design, super fast In-Display Fingerprint 3.0, and more!

