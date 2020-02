ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ರೆಡ್‌ಮಿ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಿಯಲ್‌ಮಿ 'ಎಕ್ಸ್‌50 ಪ್ರೋ 5ಜಿ' ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ಮಾಧವ್‌ ಸೇಠ್‌, ಫೋನ್‌ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲು ಕ್ವಾಲ್‌ಕಾಮ್‌ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ 865 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹಾಗೂ 65ವ್ಯಾಟ್‌ ಸೂಪರ್‌ಡಾರ್ಟ್‌ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 6 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ 64ಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಲಿದ್ದು, 20X ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಜೂಮ್‌, 119 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್‌ ಮೋಡ್‌, ಸೂಪರ್‌ ನೈಟ್‌ಸ್ಕೇಪ್‌ 3.0, ವಿಡಿಯೊ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಜರ್‌ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪಂಚ್‌ ಹೋಲ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಎಕ್ಸ್‌50 5ಜಿ ಫೋನ್‌ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 6.57 ಫುಲ್‌ ಎಚ್‌ಡಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ 2400*1080 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್‌ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.

#realmeX50Pro is a gigantic leap for us. #real5G, SD 865, 65W SuperDart charging & other amazing features.



Watch the launch live at 2:30 PM, tomorrow.

See you guys!https://t.co/8pkvjxFUNL pic.twitter.com/6et6z8h1Lz