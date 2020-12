Redmi 9 Power: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ನಂ.1 ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ರೆಡ್‌ಮಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ನೂತನ ರೆಡ್‌ಮಿ 9 ಪವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

6.53 ಇಂಚಿನ FHD+ ಐಪಿಎಸ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ,

6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ,

48MP ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ,

ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 662 SoC,

ಬೆಲೆ, ಸ್ಟೋರೆಜ್:

4GB RAM/64GB: ₹10,999

4GB RAM/128GB: ₹11,999

A #PowerPacked jump in memory speed & storage

with the #Redmi9Power. #4GB RAM & up to #128GB ROM with UFS 2.2!

The #PowerOf6000mAh to experience, reminisce, repeat.

Hit RT if you're excited to own one! #Redmi pic.twitter.com/bkzW9Xxdaw

— Redmi India - #Redmi9Power is Here! (@RedmiIndia) December 17, 2020