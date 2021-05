ಕ್ಷೀರ ಪಥದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಾಸಾ

ಕ್ಷೀರ ಪಥದ ತಾರಾ ಮಂಡಲದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್‌-ರೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಉಪಗ್ರಹ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರುವ ತಾರಾ ಮಂಡಲದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಪಥದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ಕಪ್ಪುಕುಳಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್‌ ನಾಸಾದ ತಾರಾ ಮಂಡಲದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಲು ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Unravel the threads of superheated gas and magnetic fields that make up the tapestry of energy of our Milky Way galaxy. 🌌

A new image from @ChandraXray brings to life the giant mosaic of data that weaves together this cosmic masterpiece. Discover more: https://t.co/UJZMMDe2Zg pic.twitter.com/jkNgFXk2z2

— NASA (@NASA) May 27, 2021