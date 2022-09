ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾಲತಾಣ, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಒಡೆತನದ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗೆ ಮರಳಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಐಓಎಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಲಾಗಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ Downdetector.com ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 34,000 ಬಳಕೆದಾರರು, ಲಾಗಿನ್ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಾವು ಸೇವೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದೇವೆ! ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ’ಎಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

And we’re back! We resolved the issue that caused today’s outage, and apologize for any inconvenience. https://t.co/2Av4sC4C5B

— Instagram Comms (@InstagramComms) September 22, 2022