ಬದುಕು ಉಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು: #InternationalNursesDay ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್

ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್‌ ಜನ್ಮ ದ್ವಿಶತಮಾನೋತ್ಸವವಾದ ಇಂದು (ಮೇ 12) ಟ್ವಿಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟಿಜನ್ನರು #InternationalNursesDay ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ದಾರಿಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

‘ದಾದಿಯರ ಬದುಕಿನ ಸವಾಲಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವಿದು’ ಎಂದು ದಾದಿಯರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

‘ನನ್ನ ಬದುಕು ಉಳಿಸಿದ ದಾದಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು’ ಎಂದು ಅಮೆರಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಎಮಿಲಿಯಾ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಮ್ಮ ಹೀರೊಗಳು’ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಗ್ಲೋಬ್‌ ಮೇಲೆ ನರ್ಸ್‌ ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೆತೊಸ್ಕೋಪ್ ಇರುವ ಚಿತ್ರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಿಡುಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಾದಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

This #InternationalNursesDay, we salute each of our sisters & brothers in the community for their brave & selfless acts of ‘nursing the world to health’ amidst this dangerous pandemic. pic.twitter.com/vprH2EFLwy

— Congress (@INCIndia) May 12, 2020