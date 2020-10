ಮಾಸ್ಕ್ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಅಭಿಯಾನ #MaskOnSpitNot

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಮಾಸ್ಕ್‌ ಆನ್‌ ಸ್ಪಿಟ್‌ ನಾಟ್‌' (#MaskOnSpitNot) ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

'ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿ...ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಿ, ಉಗುಳಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ವೈರಸ್‌ ಹರಡಬೇಡಿ' ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 'ಮಾಸ್ಕ್‌ ಆನ್‌ ಸ್ಪಿಟ್‌ ನಾಟ್‌' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟಿಗರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ (ಅ.21) ಈ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಟ್ವೀಟಥಾನ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ವಿಡಿಯೊಗಳು, ಸೆಲ್ಫಿ ಮೀಮ್‌ಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು, ಪೇಯಿಂಟಿಂಗ್‌ , ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹೀರೊ, ರಂಗೋಲಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದನ್ನೂ #MaskOnSpitNot ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಪೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಷನ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಯಾನದ ಇತರೆ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್‌ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆದಿದೆ.

Go #Bengaluru ... tweet all the way #COVID19 #letsfightcoronatogether pic.twitter.com/4Rgaf6mwxm

Tag ur selfie/video/meme 2 @Namma_Bengaluru , @IndigoMusicCom or @pataki_shruti use #MaskOnSpitNot

Join our tweetathon on Wednesday, Oct 21, 2020

You want 2 help bring awareness on #MaskOnSpitNot campaign?

Gear up #Bengaluru for the Tweetathon on Oct 21, 2020 (tmrw)

Theme - 'Wear Mask.. Wear it correctly' & 'Do not spit & spread virus'

Tag @Namma_Bengaluru with #MaskOnSpitNot with ur videos, selfies memes, drawings, paintings, ur hero on a mask, rangoli or anything that u want pic.twitter.com/6NzFYDnl3u

