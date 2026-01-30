<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಒಡೆತನದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹645.45 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p><p>2024 ರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ₹504 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತ್ತು.</p><p>2024 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ 2025 ರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ₹3,793 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ₹2881 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ತೋರಿಸಿದೆ.</p><p>ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನರಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ 36 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಟ್ಟು ₹649 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖರ್ಚಿನ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಂಪನಿ ತೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ 2025 ರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ₹305 ₹ಕೋಟಿ.</p><p>ಮೆಟಾ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>