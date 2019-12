ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾತು 2019ರ 'ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌'

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಸಬ್‌ಕಾ ಸಾಥ್‌, ಸಬ್‌ಕಾ ವಿಕಾಸ್‌, ಸಬ್‌ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್‌' ಟ್ವೀಟ್‌ ಭಾರತದ 'ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಆಫ್‌ 2019' ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, 'ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಜತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟಿನ ಭಾರತ ಕಟ್ಟೋಣ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಟ್ವೀಟ್‌ 4,20,000 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲೈಕ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 1,17,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮರುಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2019ರ ಮೇ 23ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.42ಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ 303 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು.

Together we will build a strong and inclusive India.

ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ‌

This year's Golden Tweet (or the most Retweeted Tweet) was @narendramodi's Tweet after winning the #loksabhaelections2019.

This also happened to be the most Liked Tweet this year https://t.co/qQ1pC17g7U

— Twitter India (@TwitterIndia) December 10, 2019