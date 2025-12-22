'ಭಾರತ ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಷ್ಯಾ ಮಹಿಳೆ

<p>ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ ವಿದೇಶಿಯರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಕುರಿತು ರಷ್ಯಾ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸೆನಿಯಾ ಷಕಿರ್ಝಿಯಾನೊವಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ, ಕೆಲವು ಮಿಥ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಬಿಸಿಲು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಕುರಿತು, 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಈವರೆಗೂ ಬಣ್ಣಗುಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, 'ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರವು ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ ಎಂದಿರುವ ಸೆನಿಯಾ, 'ತಾವೇನೂ ನಿತ್ಯ ಸೀರೆಯುಡುವುದಿಲ್ಲ'ವೆಂದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 'ಆಘಾತವಾಯಿತಾ?' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂದುವರಿದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೇನೂ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾ, ತಾವು ಏಕಾಂತವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 'ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಸಲ ಮಸಾಲ ಟೀ ಕುಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, 'ಭಾರತವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏಕತಾನತೆ ಮೂಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಿತು. ನಾನು ನಾನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಷ್ಯಾ ಮಹಿಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, 'ಭಾರತದ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>