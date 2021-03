ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ: ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್‌

ಲಾಸ್‌ ಎಂಜಲಿಸ್‌: ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುಟ್ಯೂಬರ್‌ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್‌, ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ರೈತರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇನೆ (#IStandWithFarmers) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

I know red carpet/award show pictures always get the most coverage, so here you go media. Feel free to run with it ✊🏽 #IStandWithFarmers #GRAMMYs pic.twitter.com/hTM0zpXoIT

— Lilly // #LateWithLilly (@Lilly) March 15, 2021