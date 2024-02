CAPTCHA: ನೀವು ಮನುಷ್ಯರೇ?

ನೀವು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೊಂದು

ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆದುರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ತಿರುಚಿದ, ಗೋಜಲುಗೋಜಲಾದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೌಕಗಳಿಂದಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯಾವುದೋ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿರುವ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹೆಸರೇ ‘ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ’ (CAPTCHA). ಇದು, ‘Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart ’ ಎಂಬುದರ ಹ್ರಸ್ವರೂಪ. ಈ ಮಾರುದ್ದದ ಹೆಸರಿನ ಸರಳ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ, ‘ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ’ ಎಂದು. ಆಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಅಲನ್ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್, ಆಲೋಚನಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತನಗೆ ತಾನೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ. ಆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ‘ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಅಂತಹುದೇ ಟ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೊಂದು.