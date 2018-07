ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಯಾವಾಗ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಊಹಿಸುವುದೂ ಕಷ್ಟ.ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಅದೆಷ್ಟೊ ಜನರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವರ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‍ಗಳು ಪೇಜ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲಾ ಆ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವೇ ಹೌದು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಜಂಜಾಟಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಪೇಜ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರೊಫೈಲ್‍ನಿಂದ ಪೇಜ್‍ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

ಹಂತ 1: ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‍ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ

ಹಂತ 2: ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್‍‍ನಲ್ಲಿ https://www.facebook.com/pages/create/migrate/ಎಂಬ ಲಿಂಕ್ ಟೈಪಿಸಿ ಎಂಟರ್‍ ಕೊಡಿ.

ಹಂತ 3: ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ವಿಂಡೊದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಪೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು ಇರುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ Get Started ಎಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 4: ಹೀಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ About your page ಎಂಬ ವಿಂಡೊದಲ್ಲಿ Category, Name, Address, Phone number, Short description ಎಂಬ ಕೆಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ ಮೇಲೆ Next ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 5: ಮುಂದಿನ ವಿಂಡೊದಲ್ಲಿ choose friends to like your page ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ select all ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ಇದೊಂದು ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್‍ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಲೈಕ್‍ಗಳು ಈ ಪೇಜ್‍ಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಹಂತ 6: ಇದಾದ ನಂತರ Profile to page tools ಎಂಬ ವಿಂಡೊದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಪೇಜ್‍ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್‍ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಆಯ್ದ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿ Finish ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಪೇಜ್‍ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.