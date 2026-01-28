<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಮದುವೆ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. </p><p>ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕುಳಿತರೆ ಗಂಟೆಗೆ ₹1 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕುಳಿತರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಫಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಈ ಫಲಕ ನಗರದ ಇಂದಿರಾನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಟೇಬಲ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಲಿದೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋಟೆಲ್ ಈ ತಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಬಿತ್ ಬಾಕ್ಲಿವಾಲ್ ಎನ್ನುವವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ‘ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಫಲಕ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, ’ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು ಹರಟುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಾನೀಯವನ್ನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಮಾಲೀಕರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕಮಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>