ಇಂದೋರ್‌: ಮಧ್ಯ‍ಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೀಗ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಟಾಫ್ರಿಕ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೊ ಈಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಆ ಯುವತಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಯಾ ಕಲ್ರಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

At Rasoma square in Indore a girl ran across the road to dance on the zebra crossing as soon as the traffic signal turned red, her video became viral on social media platform, later police served a notice to the girl for violating the traffic rules. pic.twitter.com/9ZIeWHhSwO

