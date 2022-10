ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 15 ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ ಯುವತಿ; ಚಕಿತಗೊಂಡ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ

ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 15 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯುವತಿ.. ಈ ಪೋರಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ.. ಹೌದು.. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಬುತ ಕಲಾವಿದೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

How is this even possible?? Clearly she’s a talented artist. But to paint 15 portraits at once is more than art—it’s a miracle! Anyone located near her who can confirm this feat? If valid, she must be encouraged & I’d be pleased to provide a scholarship & other forms of support. pic.twitter.com/5fha3TneJi

