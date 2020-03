ವೈರಸ್‌ ವೈರಲ್‌: ಹಾಡಾಗಿದೆ 'ಗೋ ಕೊರೊನಾ' ಘೋಷಣೆ, ಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸ್ಪರ್ಶ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು, ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸರ ದೂರ ಮಾಡಲು ಕೊರೊನಾ ಕುರಿತು ಪದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಟ್ಯೂನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಕುರಿತಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಈ ಹಿಂದೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

People sing, dance and play music in Sicily (Italy).

Singing “Ciuri Ciuri”, probably the most famous Sicilian song, from their balconies, is a way to lift spirits amid the #coronavirus quarantine.

Andrà tutto bene. Everything will be all right pic.twitter.com/Rwfo2iw2bm

— Massimo Ragnedda (@massimoragnedda) March 14, 2020