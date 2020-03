ಬೆಂಗಳೂರು: ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲೀಟ್ಸ್‌ (fleets) ಸ್ಟೋರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ವಾಟ್ಸ್‌ ಆ್ಯಪ್‌, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಪ್ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ವೀಟರ್‌ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಈಡಾಗಿದೆ.

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಳಕೆದಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ‘ಸ್ಟೋರಿ’ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ಫ್ಲೀಟ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. . ‌

ಈ ಹೊಸ ಫ್ಲೀಟ್‌ ಅಯ್ಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #RIPTwitter ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಟ್ರೇಂಡ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Cant believe the only good social media app i liked is becoming like the rest. I hate it here

#RIPTwitter



pic.twitter.com/pze08i51DO — 마리솔💕(M) ⁷ (@HFBTS1) March 4, 2020

Who asked for stories? Nah I wanna speak to management because this is not right. What set twitter different from the other social media apps is the fact that it’s storyless. All we’ve ever asked for is an edit button. Don’t ruin this app #RIPTwitter pic.twitter.com/be9x66FEyb — yas (@Adoomies2) March 5, 2020

#RIPTwitter



Everyone: Please just add an edit button.



Twitter: Okay, let's add stories.



Everyone: pic.twitter.com/6MRIQUQBl7 — MisAnthro Pony (@MisAnthroPony) March 5, 2020

So they give stories instead of edit buttons... the amount of times I’ve deleted tweets just to fix my spelling mistakes 😩😩#RIPTwitter pic.twitter.com/r0e3xEwkMs — 🐱 ⁷ Jumana ⁷ 🐱 (@BigTiddieEnt) March 5, 2020

ಫ್ಲೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಣಿಸಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್‌ ಅಥವಾ ರಿಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.