ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ, ಸಿಗರೇಟ್, ಬೀಡಿಗಳಿಂದಲೇ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ: ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

ಮದುವೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಫಲಾಹಾರ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಗುಟ್ಕಾ ನೀಡಿದ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ವಂಶಿಕಾ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಗುಟ್ಕಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದವರು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಆತಿಥ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ 'ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟ್ರೀಟ್' ನೀಡುತ್ತಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.