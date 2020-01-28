ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷೇಪ | PV Headlines

<p>ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ. ಸುದ್ದಿ ವಿವರಗಳಿಗೆ <a data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async" href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.prajavani.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR2-20nfN4DC-ECsQWzs_MePX0JVGYhl2Ws951fdziR9ECmGDI7dAe7tnmw&h=AT0WNZm6svM-GAyLDpZPa2ZO7QN8Gj8Rns98WMHrm2K0rQ5zKkc7dtV-5tOUxTbXaHCFnYKtcuyAexaclCu___9Tqy-5u04_ISyEIV3kLPmn5ccTUJy4Mo_sznI51xTgTQFzpezyovzwFRVNEgXKlxdIVdkzIrCn-RvE0AYhFb52rVT2XVNtaqrTBbJG8dw-FwFt7Ixr_0Ifs-gM5XBLw4FD38zcm0Dqu_UP814jA9wqPmWVQOi5Tb88cNEA5AAnvyboGTUvUlO9aL4Eg_Lz8RtFxd7SCFfDbE40eTED1EXyIEb7eArlwctAsm4QrbfrtjdxIpRLhleFHckItBb6LLLqLO-XSP8q6ar2Dnm-4QncSsZHXGHJs6VDdCQ-qOqSUURlLNpM8ZmIrAa2lyHAC0veI8EJA_56uCzixVchp_6-5Sr-1QWBaxjzfRZca6lzfTNEPc669O8Nej-EOZVM3kJI91dwyeypqNYFHP14NI2-sWCJPYAV78DbrOsaBHYkOqwT_GmyXjmI96cijaFEZAGazs7MJslj900qT82yIjh7yiuoU1RoLGcehNTiuWxoOGqtfJRlk6eiPNWJES2u8AqFaGGkxpczObUk_VIHOiIldNE8PpIxvwbIrquPFbZxa9BL" rel="noopener nofollow" target="_blank">www.prajavani.net</a> ನೋಡಿ</p>\r\n