ಅಫ್ಗನ್‌ –ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ‍ಪುನರಾರಂಭ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌: ಅಫ್ಗನ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಸಂಘಟನೆ ನಡುವಣ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪುನರರಾಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ವಕ್ತಾರ ಡಾ.ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಯೀಮ್‌ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಮತ್ತು ಅಫ್ಗನ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ನಯೀಮ್‌ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಈ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಾತುಕತೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಬಣಗಳು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಭಯ ಬಣಗಳು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

This evening,a meeting was held in a cordial atmosphere between the leaders and some members of the two delegations for the inter-Afghan talks.The meeting emphasized the need to continue negotiations.And assigned groups to set the agenda, to continue their meetings on the subject

