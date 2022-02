ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪಾಪ್ ಗಾಯಕ ಜಸ್ಟಿನ್‌ ಬೈಬರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್–19 ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿ ಗಾಯಕ ಬೈಬರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸೋಂಕು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಬರ್‌ ಅವರು ಲಾಸ್‌ ವೇಗಾಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿ–ಮೊಬೈಲ್ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಜಸ್ಟಿಸ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್'ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟಿ–ಮೊಬೈಲ್ ಅರೇನಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂಡವೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 'ಜಸ್ಟಿಸ್‌ ಟೂರ್ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್–19 ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ವೇಗಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಸ್ಟಿನ್ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಟೂರ್‌ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಜಸ್ಟಿನ್ ಅವರು ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Justin Bieber is recovering from COVID-19 in a recent post from Scooter Braun. Vegas show has been rescheduled to June 28, 2022. As far as the shows set to happen this week, we will keep you updated as soon as more information is revealed. pic.twitter.com/s4CgD83wu6

— Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 20, 2022