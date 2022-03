ತಾವು ಸಾಕಿದ ಜಾಗ್ವಾರ್, ಕರಿಚಿರತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ

ಕೀವ್: ತಾನು ಸಾಕಿದ್ದ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಕರಿಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಮೂಲದ ವೈದ್ಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಡಾ. ಗಿರಿಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, 2007ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸಕ್ಸೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಅವರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿರಿಕುಮಾರ್ ಸಾಕಿರುವ ಜಾಗ್ವಾರ್‌ಗೆ 20 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಂಥರ್‌ನ ವಯಸ್ಸು 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ.

Donbas | An Indian doctor Girikumar Patil famously known as Jaguar Kumar refuses to leave Ukraine without his pet jaguar & panther

"I called Embassy but didn't get a proper response. My place is surrounded by Russians but I'm trying my best. I treat them like my kids," he says pic.twitter.com/Ou5bT4bsN3

— ANI (@ANI) March 7, 2022